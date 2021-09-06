根據媒體最新民調顯示，台北市長柯文哲從第二名下滑至第六名，在32位政治人物中，新北市長侯友宜繼續蟬聯十大政治領袖的冠軍寶座。對此，柯文哲今回應，自己和侯友宜的防疫表現都不錯。

《ETtoday新聞雲》十大領袖最新民調顯示，柯雖在抗疫初期表現突出，排名第二名，但後續受台北市陸續爆發多起群聚事件而被點名疫調不實，排名下滑至第六名，新北市長侯友宜則在32位政治人物中被看好度第一。

柯文哲指出，民調本來就是高高低低，特別是疫情緊張當然大家會比較聚焦有醫療專業的人，疫情趨緩的話就會回到比較常規，民調高高低低本來就預料中的事。

他話鋒一轉說，有些事情不是媒體報導這樣，有些說台北不做疫調，不做疫調可以兩週控制疫情？然後壓到個位數，每天一個兩個，這是新聞操作的認知作戰，他認為自己沒有掌握媒體，對於抹黑也束手無策，但相信認真做還是被大家看到。

柯文哲指出，不管是他或侯友宜，在防疫工作表現不錯，不然沒有辦法控制下來，其他國家都很慘，死傷慘重，他們至少表現不錯、認真做事，剩下給上天決定。