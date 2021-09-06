《大雲時堂》製作團隊榮獲第56屆金鐘獎雙料入圍肯定，製作團隊喜上眉梢，邀請王齊麟、李洋奪金後，首次父子同台在螢光幕前現身，不僅向觀眾分享「麟洋配」成長之路，更可一窺2位父親是如何培養出優秀的金牌健兒，主持人李四端問起王齊麟、李洋兩人最欣賞父親哪一點時，王齊麟害羞表示最喜歡麟爸的顧家，李洋則最佩服洋爸的拚勁及堅毅。

「麟洋配」搭檔現在除是鎂光燈焦點外，也是全球體壇注意對象，李四端問及兩人如何看待對方時，李洋則逗趣抱怨王齊麟平日做人太大方，今年生日還送他精裝版iPad，讓他直呼「王齊麟應該多為自己著想」，卻也看出難掩心中喜悅，王齊麟則回應：「我是送禮送到心坎裡，因為李洋平常追劇的螢幕太小，所以我才挑他最需要的」。已達奧運最高成就的兩人，如今共同目標是再一起奮戰11年，力拚3屆奧運。

王齊麟、李洋如今已是全民偶像，但在榮譽汗水的背後，是家人的鼎力支持與辛酸付出，麟爸王偉建在節目中首次說出對兒子最大讚許：「不僅球技，家教好才是我最驕傲的。」洋爸李峻淯則表示，李洋的行事定見越來越像他，李四端則笑說：「李洋如今比爸爸更有張嚴肅的臉孔」。節目每週一到四晚間11點在MOMOTV 75頻道播出。