大陸《環球時報》7日報導，美國總統氣候特使凱瑞前腳剛走，英國氣候高級官員夏爾馬旋即抵達中國，與中國氣候變化事務特使解振華會談，就《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會等交換意見，媒體報導，中國沒有做出任何新的承諾，但這次對話可能比中國與凱瑞的交流更具「建設性」。

夏爾馬訪問中國的消息6日引發媒體關注。據中國生態環境部消息，應中方邀請，《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議候任主席夏爾馬於9月5日至7日訪中國大陸。其間，解振華與夏爾馬在天津舉行會談，雙方就中英氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會等交換意見。

夏爾馬5日在推特上發布了抵達中國天津並與中方官員會談的消息，稱「很高興與謝振華特使展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功」。該大會將於今年11月在英國舉行。

路透報導稱，夏爾馬同時也是英國政府大臣，他的訪陸距離美國總統氣候問題特使凱瑞訪問中國僅僅3天。凱瑞訪問期間，中方警告中美氣候合作離不開中美關係的大環境，凱瑞則稱氣候變化危機「不是意識形態問題」。

《南華早報》6日稱，雖然中國沒有做出任何新的承諾，但一些專家表示，夏爾馬與中國官員的對話可能比中國與凱瑞的交流更具「建設性」。