大陸限制未成年人打機時間，有媒體報導指可花錢租號、買號繞過監管，對此，騰訊遊戲回應，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，截至目前，騰訊已向超過20家帳號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務。

大陸央視網微博稱，網路上可以通過租號、買號等途徑繞過監管無限制玩網遊，遊戲帳號租賣已形成灰色產業鏈。網上一家店舖在「王者榮耀」租號區，花費人民幣（下同）33元租兩個小時帳號，按店家提示進入遊戲界面，整個過程並沒有觸發任何實名認證系統。

騰訊遊戲表示，8月30日關於未成年人防沉迷的最新規定推出後，騰訊予以了堅決落實。針對花33元租號打2小時「王者榮耀」問題，公司呼籲盡快推出相應法規，嚴格管制帳號租賣行為。

就大陸對遊戲行業發展提出的新要求，騰訊此前表示，將從「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7條新措施，包括將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為等。