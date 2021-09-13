新北市某科技公司在疫情期間，被控在網購平台以高價販售醫用口罩，獲利19萬3500多元，警方認為科技公司林姓負責人涉嫌哄抬防疫物價，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》送辦，但檢察官認為，業者在網購平台銷售，需要相關成本，縱使每片口罩16至19元，高於口罩實名制每片5元，仍屬市場供需法則，而無哄抬情事，依罪嫌不足，將林男不起訴。

警方調查，林男明知疫情期間，行政院成立中央流行疫情指揮中心，並公告防疫物資未經許可，不得擅自大量囤貨或任意哄抬價格，竟於去年7月31日至8月14日止，以2盒售價1690元至1990元價格，在網購平台刊登廣告販售醫用口罩，涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》等罪移送台北地檢署偵辦。

林男辯稱，售價是考量成本、倉儲、物流、包材等費用，再加上利潤，由於產品在網購平台上架、毛利共要抽20％，亦須經平台審查後才能上架，且販售口罩是特殊色，1盒進貨就要500元，他販售1盒最高995元，扣除給網購平台的抽成，利潤不高，還須負責運費、包材及承擔客戶退貨等成本，沒有哄抬、囤積情事。

檢察官認為，疫情指揮中心去年6月放寬口罩徵用方式，採取實名制及廠商自由販售並行，至於自由買賣的價格由市場機制決定。民眾基於防疫考量，選擇以較高價格在網路或外送平台下單購買，此交易模式不算是哄抬物價。

雖然林男出售口罩每片約在16.9元至19.9元，較實名制口罩每片5元為高，但經消費者願意接受售價而下單，並無明顯不合理抬高價格情形，認為只是市場供需法則形成之價格，林男罪嫌不足，處分不起訴。