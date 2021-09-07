劍潭公園林木茂密，十分幽靜

【旅遊經 編輯部報導】

時序入秋，天氣舒爽是上山活動筋骨的好時機。為邀請民眾上山走走，「臺北大縱走 步道大串連」第二場活動，將於9月25日(六)走訪交通便利的臺北大縱走第五段--劍潭山步道，帶領民眾和親子一起親近山林。

台北市政府大地處表示，活動當天上午8點整開始在捷運劍潭站1號出口集合，將分時段報到，分組後出發，沿中山北路五段到馬路對面至282巷復興廣播電台旁登山口。

步道旁可見過去駐軍留下的「毌忘在莒」刻字劍潭山復興電臺這一帶的山林過去是軍事管制區的範圍，步道上去不久就可看到一塊刻有「毋忘在莒」的大岩壁，從這段步道很快可接上稜線，稜線沿途留有不少過去的軍事崗哨。如走臺北大縱走路線是繼續往老地方方向，之後經東吳大學後山、文間山等地往內湖方向走。本次活動考量疫情關係，縮短路程和活動時間，以行走劍潭山步道環狀路線為主。

圓山風景區五美-崗哨體驗區和拓印臺

圓山飯店周邊眺望基隆河和南港山系山景

圓通巖

藍鵲地景景觀區

到達稜線後即右轉往圓山風景區五美-崗哨體驗區、拓印臺、四美-甲蟲觀察區方向走，也會經過劍潭古寺清朝時的舊址，為紀念劍潭古寺因日本人興建神社被遷移，因此信徒發起在原址周邊重建圓通巖，並立碑紀念這段緣由。圓通巖向下將會進入圓山風景區藍鵲地景景觀區，此處是利用原有的三階坡地地形營造三個平臺，下平臺為藝術雕塑區、中平臺為輕食區、上平臺利用草花形塑臺灣藍鵲地景景觀區。後經過圓山大飯店，雄偉的圓山大飯店前方可眺望基隆河、南港山系及劍潭地景，從圓山大飯店旁有階梯步道很快便會到達劍潭公園和劍潭捷運站。劍潭公園位在中山北路旁的帶狀公園，林木茂密，十分幽靜。與圓山大飯店連為整體的景觀，是臺北重要地標。

行程終點在劍潭捷運站2號出口附近的基河公園，久違的步道音樂會也在此舉辦，完成報名並全程參加的民眾在樂聲中悠然地換領紀念品，舒緩了剛剛登山的疲累。

由於還在疫情期間，屆時仍將視中央防疫政策之規定，請參加民眾配合實聯制，在報到時為大家量測體溫、記錄等措施，並請自備口罩，做好防疫準備。

為配合防疫，劍潭山步道生態導覽活動報名分為6梯次，每梯次上限50人，間隔20分鐘報到(採小隊15-20人分別出發方式)，自9月10日開放報名，額滿為止。為分散民眾報到出發時間避免擁擠，報名時需勾選集合時段，當天請務必按照排定時間依組別報到。

相關報名訊息可至中華民國自然步道協會官網(https://www.naturetrail.org.tw/)報名，相關資訊亦可至大地處網站(http://www.geo.gov.taipei/)查詢！

圖：臺北市政府工務局大地工程處提供