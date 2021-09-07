日本豐田汽車7日表示，預計到2030年時，電池與電池供應系統研發費將花費超過135億美元，希望在未來10年先掌握這種關鍵汽車技術。

這家日本全球銷售量最大的汽車製造商，在1997年率先推出油電混合動力車Prius之後，目前正快馬加鞭，打算2022年推出全系列純電電動車。身為電動車電池開發領域佼佼者的豐田表示，希望還能將車用電池成本再壓低至少3成左右。

豐田指出，從旗下概念車bZ4X開始，希望改良後將耗能減少3成，並將推出小型純電休旅。同時，能大規模量產固態電池也是豐田目標之一，因為這種固態電池能量密度更高，充電速度更快，且不易著火，日後可望取代液態鋰離子電池。

雖然固態電池使用壽命短需改進，但豐田表示，已積極找尋更好的材料與製程來排除短命問題。目前豐田量產固態電池似乎遇到瓶頸，因為除了製造成本高以外，當使用這些電池，若有膨脹或收縮現象發生時，電池容易破裂。

不過，豐田在Prius等混合動力電動車中使用固態電池的計畫還是沒變。同時，最晚到2030年也將大量生產固態電池。