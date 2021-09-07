全宇生技-KY(4148)下午舉行法說會，儘管馬來西亞及印尼擴廠進度受疫情影響，但各項計畫仍就持續進行，並將看疫情狀況進行後續發展。

與去年同期相較，全宇上半年度營收增加59.4%，成長幅度亮眼。除了受惠於馬來西亞當地客戶用肥需求逐步回穩之外，公司自去年下半年起陸續新增大型客戶並持續拓展海外市場、保健食品的銷售業績成長超過100%、微生物及抗病植物疫苗的需求也日漸增加，顯示公司在各產品線的佈局已逐漸浮現成效。

在營收成長將近六成、毛利率略低於去年同期的情況下，公司營業淨利成長高達1039%，淨利率也由去年同期的1%提升到9%，財務結構亦相當穩健。全宇表示，儘管馬來西亞及印尼擴廠進度受疫情影響，但各項計畫仍就持續進行，並將視疫情狀況進行後續發展。

全宇今日公告8月份營收新台幣1億6194萬元，年增率25.52%，前8月合併營收新台幣13億3753萬元，年增率45.12%。在油棕園用肥穩定、接下來水稻進入追肥期、微生物肥料出貨仍有成長空間的情況下，公司維持今年度穩定成長的預期。