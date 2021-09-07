美股6日勞動節假期休市，歐洲股市收盤則全線上升，資金追捧歐洲科技股。港股6日彈升261點後，7日收升近200點。

香港信報報導，恒指開盤漲43點，甫開曾跌28點，見26135點全日低，中國8月貿易數據好過預期，恒指上午曾升279點，見26443點半日高，中午收升158點。午後突破上午高位，最多升295點，高見26458點。尾盤升幅略為收窄，恒指收升190點或0.73％，報26353點，創8月13日以來逾三周收盤高位。

大市全日成交1448.29億港元。國企指數升97點或1％，報9468點。科指升109點或1.6％，報6887點。

個股表現方面，騰訊升2.1％，報515.5港元，成交居首達129.02億港元。成交第二大是美團，升4％，報257.4港元。

摩通重申李寧為體育用品股中首選，盤中創新高曾見108.2港元，收升7.3％，報107.7港元，為表現最好藍籌。

大陸房產股普遍受壓，碧桂園挫4.1％，為表現最差藍籌。