對於大陸央行將採取哪些政策措施實現共同富裕的目標，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，人民銀行所主導的金融政策和貨幣政策在促進共同富裕方面，應該說有很多發揮的空間。

潘功勝舉例，脫貧攻堅是三大攻堅戰之一，今年年初已取得了全面勝利。人民銀行負責牽頭金融扶貧，金融系統在脫貧攻堅中投入了很多資源。金融扶貧為打贏脫貧攻堅戰作出了重要貢獻。數據顯示，金融精準扶貧貸款共發放9.2兆元人民幣，包括貧困戶的小額貸款、產業扶貧貸款和貧困地區的基礎設施貸款。他表示：「人民銀行在金融政策和貨幣政策方面發揮的空間往往比這個要寬泛得多。」

潘功勝表示，去年首季疫情以來，主要發達經濟體實施高強度的量化寬鬆貨幣政策，其中美國聯準會由去年3月到今年7月，資產負債表從原來的4兆美元擴張到7月底8.2兆美元，翻了一倍。美聯準會多名官員近期都釋放退出量化寬鬆的信號，其他經濟體的貨幣政策也面臨轉向問題。但中國貨幣政策仍然處於常態化區間，不搞「大水漫灌」，貨幣政策空間比較大，下一步人行將繼續實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，同時搞好跨周期政策設計，統籌考慮今年和明年貨幣政策的銜接。