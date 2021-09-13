軍事評論家清谷信一指出，日本陸上自衛隊在以5.56公厘的FN Minimi機槍取代62式7.62公厘機槍後，並未在普通科（即步兵）單位中保留7.62公厘機槍擔任火力支援角色，原因可能是由於陸自長期面臨人力不足的問題，希望盡可能在不減少連隊（相當於團）總數下削減人員編制。

清谷信一投書「東洋經濟ONLINE」網站，稱大多數在全球擔當「陸軍」任務的國家組織，即使步兵單位開始接收小口徑班用機槍，原本的中口徑通用機槍也不會完全淘汰，仍會作為排用機槍等支援火力使用。但陸自在接收5.56公厘Minimi機槍的同時，便直接廢除7.62公厘機槍的編制，甚至連高機動車、輕裝甲機動車等最常見的載具都未配備，其基本武裝僅為車載自衛官攜帶的Minimi機槍。

此政策可能導致陸自單位在長距離交火時可能落入下風。陸自對外供稱，是因為日本國土狹小崎嶇且多城市，交戰距離較短，因此才做出此決定。但清谷信一認為，不讓普通科單位保留7.62公厘機槍編制，是由於其與5.56公厘機槍不同，需要射手和副射手2名成員才能有效操作，而陸自在長期面臨人力不足問題下，希望藉此削減人員編制。

清谷信一指出，一般發生類似問題時，應該削減連隊總數，以讓其餘單位獲得更充足的人力與裝備，但陸自為避免連隊長的1等陸佐（同國軍上校）名額減少，才會出此下策。顯然比起實戰，陸自更關心高階校官的待遇。