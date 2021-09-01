日本愛知縣常滑市日前舉辦的萬人戶外音樂祭，被發現沒遵守防疫規則，許多人沒戴口罩又喝酒，在網路上被罵翻。日本政府說，考慮取消對該活動約700多萬元的補助金。

日本放送協會（NHK）報導，引起爭議的是名為NAMIMONOGATARI 2021的戶外音樂祭，8月29日在愛知縣常滑市舉行。

音樂祭主辦單位在官網上說，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，會場內必須戴口罩、保持1公尺的社交距離，演出進行時觀眾不得歡呼與大聲加油等。

但音樂祭的演出人員與觀眾在社群平台上傳的活動影片中，可以看到許多年輕人群聚、沒戴口罩還大聲歡呼等。

愛知縣知事大村秀章在活動隔天召開記者會痛批，指事前已要求主辦單位必須徹底遵守防疫規則，且不得提供酒精飲料，音樂祭卻沒有遵守；他對此感到非常遺憾，對主辦單位嚴正抗議，未來考慮不再出借縣內場地給該主辦單位辦活動。

音樂祭主辦單位在官網發表道歉聲明說，因為在活動前的8月27日，愛知縣開始實施緊急事態宣言，當時所有的準備工作都已經做完，不可能停辦活動或延期；部分已下訂的酒精飲料無法取消，向縣政府報告獲同意後在現場販售，一人限購兩杯。

不過大村反駁說，縣政府並沒有同意賣酒；將邀請專家等組成第三方委員會調查此事，並討論如何防止再度發生類似事件。

經濟產業大臣梶山弘志昨天說，經產省補助該音樂祭3000萬日圓（約新台幣765萬元），審查補助時主辦單位有繳交切結書，保證會做好相關防疫措施，包括保持戴口罩、不喊叫、確保社交距離等。

梶山表示，將會查明事實，如果確實有違反切結書的行為，會做出取消補助等嚴正的處置。