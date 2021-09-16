北韓16日表示，其15日試射的2枚彈道飛彈，是由鐵路機動載具所發射。美國軍事分析師特雷維西克（Joseph Trevithick）指出，這類載具將讓北韓能用相對便宜的手段，降低遭美韓等對手先制打擊或反擊的可能性。

北韓官媒「中央通信社」（KCNA）16日報導，該國15日試射2枚彈道飛彈的行動，是由今年才剛組建的「鐵路機動飛彈團」執行，目的為測試新型鐵路飛彈系統；親赴現場督導的北韓人民軍總參謀長朴正天指出，這類系統是一種有效的反擊手段，未來預計將該單位擴增為旅級編制，並根據北韓地理條件和實際情況繼續完善相關戰術。

特雷維西克在新聞網站「The Drive」指出，考慮到北韓地理環境和現有基礎設施，發展鐵路機動飛彈系統並不讓人意外。北韓多年來已在國內鋪設大量鐵路，並在建造特殊列車上有豐富經驗；且朝鮮半島環境多山，讓北韓鐵路機動飛彈單位在能迅速移動的同時，也可以將大量隧道當作現成的堅固掩體，增加敵方部隊搜索和摧毀飛彈載具的困難度，有效提升對美國和南韓的嚇阻能力。

特雷維西克還表示，從北韓發布的照片來看，其本次試射的可能是KN-23彈道飛彈，因為該彈外型十分類似俄羅斯製的9K720「伊斯坎達爾M」彈道飛彈（Iskander-M，北約代號SS-26）。不過特雷維西克指出，南韓和日本先前估計KN-23的射程約為450公里，北韓3月則聲稱改良型KN-23飛行了約600公里，但這次試射卻飛行達800公里，顯示該武器的射程可能遠超估計。