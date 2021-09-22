F-16戰機攔截西斯納（Cessna）182單引擎小飛機

聯合國大會正在紐約召開，一架西點軍校陸軍飛行教官駕駛的西斯納（Cessna）182單引擎小飛機周二下午意外闖入禁區，促使美國空軍出動F-16戰機攔截。

據《軍事時報》（Military Times）和《紐約郵報》（New York Post）22日報導，由於正值聯大會期的敏感時間，加上F-16在空中盤旋，發出震耳欲聾的聲音，不僅驚動了當地居民，也觸動了汽車警報器，引發一陣騷動。

Very low very loud turns from what looked like an #f16 #nyc to fast for my camera...got some sound! pic.twitter.com/9nNbPHWtIU — Foxeinsocks (@FoxeinSocks) September 21 2021

而北美航太防衛司令部（NORAD）說，西斯納小飛機在F-16戰機護送下離開，並在半小時後安全降落。不過，在攔截過程中，紐約客紛紛錄下畫面。一名推特用戶說，他在俄亥俄州時，就住在空軍基地附近，已經習慣了戰機的聲音，但在紐約市的公寓附近聽到這巨大的聲響，感受卻截然不同，並令人十分不安。

美國總統拜登周二早晨首度在聯大發表演說，提到氣候變遷、新冠肺炎疫情大流行，恐怖主義和核擴散等美國面臨的種種挑戰。他強調，美國並未尋求新冷戰，或是讓世界硬生生分裂為不同的陣營，而準備和任何國家合作。