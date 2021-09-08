中度颱風「璨樹」中心位在鵝鑾鼻東南東方1590公里，以偏西的方向朝台灣東南方海面接近，周日至下周二最接近台灣。氣象局長鄭明典指出，璨樹增強速度要比美國的艾達颶風更驚人，提醒颱風已出現爆炸性發展，要很謹慎應對。

鄭明典在臉書PO出一張衛星雲圖表示，上個月美國氣象單位用「爆炸性發展」形容艾達颶風的快速增強，現在「璨樹」增強速度更驚人，光是周二（7日）早上剛形成，周二晚間就出現了清晰颱風眼；重點是，大部分模式並沒有掌握到這種快速增強的特徵，「這個颱風要很謹慎應對！」

璨樹颱風周日至下周二最接近台灣。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，璨樹有機會增強為強颱，並在發展到巔峰時接近台灣，最快周四晚發海警、周五陸警，陸警區域包括南台灣到台東。周六至下周二（11至14日）受颱風或其外圍環流影響，東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日至下周二是颱風最接近的時候，南部及東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

對此，網友紛紛留言：「希望這次台灣避得掉」、「台灣防護罩開啟」、「這個颱風眼好清楚」、「好完美的颱風，對稱到不行」、「天啊？雨來就好，別來災情，菜貴的跟什麼鬼一樣」。