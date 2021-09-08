歐洲議會外委會日前發布報告建議將駐台機構改成歐盟駐台辦事處，引發國際正名聲浪， 民進黨立委邱志偉及許智傑今天共同召開記者會，呼籲外交部盡速成立「駐外館處更名工作小組」，化被動為主動，積極推動我國110處駐外機構統一更名為台灣。

去年12月中，美國78名美國眾議員聯名致函當時的國務卿蓬佩奧，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」。今年7月中，美國眾議院外委會也通過「確保美國全球領導地位及參與法案」（老鷹法案），其中在「台灣外交檢討法案」中要求美國國務卿與駐美代表處諮商，將駐處名稱更改為「台灣代表處」。

日前，歐洲議會外委會通過首份歐盟對台報告，建議歐盟駐台的歐洲經濟貿易辦事處（European Economic and Trade Office）名稱更名為歐盟駐台灣辦事處（European Union Office in Taiwan），以反映雙方廣泛合作的關係。

針對駐美代表處更名一事，外交部次長曾厚仁去年至立法院國防外交委員會備詢時表示，駐美代表處正名確實是外交部努力方向，相關工作正在進行，但要時機成熟。

民進黨立委邱志偉今天在記者會中表示，我國因國際情勢特殊，駐外館處和外國駐台使館名稱在與各國協調下，存在多種稱呼形式，除友邦使用國名加上大使館外，以「台北」加上駐在國名稱的「經濟文化辦事處」最為常見，或「台北」加上駐在國首都組合，或僅稱「台北貿易辦事處」等。

他說，推動駐外機構更名必須時機抓對、雙方合意才能進行，而「現在正是最好的時機」。外館正名順理成章，目前也有爭取的空間。在外館名稱中納入台灣、去掉經濟文化等功能性字眼，較能反映雙邊關係並非侷限於經貿領域，朝全方位關係拓展。

邱志偉認為，這股正名風潮應由國會及行政部門協力推動，先從國會尋求支持就是策略之一，外交部也應積極與各國友台國會議員表達駐外館處正名的必要性，並呼籲友台議員提出相關提案。若我國駐美代表處能率先更名，更能掀起正名能量，帶動更多友台國家群起效尤。

立委許智傑也表示，目前歐洲議會已遞出橄欖枝，呼籲歐盟駐台機構「歐洲經貿辦事處」應正名為「歐盟駐台灣辦事處」，代表台灣跟歐盟的關係已經邁出歷史性的一大步，台灣駐歐盟及其他歐洲國家館處，在此時也應循「駐立陶宛台灣代表處」模式，跟進改名，開啟台灣外交新模式。

許智傑和邱志偉呼籲外交部，一定要緊緊把握這波國際社會友我風潮，順勢推動駐外機構正名，盡速成立「駐外館處正名工作小組」，除優先推動友好國家，將我國駐美或駐日代表處，努力正名為：駐美國「台灣代表處」、駐日本「台灣代表處」，並全面推動所有駐外館處以「台灣」為名。

此外，在台灣參與國際組織及國際賽事的使用名稱上，也要求外交部積極推動，爭取使用Taiwan為名稱，不要自我設限。