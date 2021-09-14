清華大學名譽博士、台積電文教基金會董事長曾繁城捐贈清大「捷英文物館」，建築工程14日開工，坐落於清華大學南校區。建築設計請來知名建築師黃聲遠操刀，打造文物館成為會呼吸的生態建築，落成後，將典藏展出清華大學哲學所教授楊儒賓所捐贈的數千件珍貴東亞文物。文物館預計2022年10月完工啟用，為清華再添人文藝術氣息。

文物館落腳於南校區已頹圮多年的三合院旁，建築師精心保留了老三合院的主牆，加上新建的典藏室及展示空間，三邊建築組合成ㄇ字形，更新及放大了原有的三合院意象。內部規畫視聽展間、講堂、4個主展區、行政區、典藏庫房、研究空間等，由林蔭步道串連，自然融入周邊地景。

校長賀陳弘特別感謝曾繁城捐建文物館。他說，揚名以顯親，孝之終也，曾先生以父母之名為文物館命名，感念父母的撫育之恩，意義崇高。賀陳弘也感謝在清華作育無數英才的楊儒賓捐贈珍貴收藏。

賀陳弘指出，文物是文化的具體化，經由這批珍貴東亞文物，可以鑑往知來，並且與清華百年校史互相彰顯。文物館落成後將成為國內大學中唯一的國際級文物館，他也期許清華文物館未來可與國際知名的柏克萊加州大學東亞圖書館及哈佛燕京圖書館並列，使我國具有東亞近代歷史的詮釋發言權。

文物館捐建者曾繁城的夫人陳韓、以及文物捐贈者楊儒賓當天都出席了開工典禮。陳韓表示，她看到建築師的設計草圖時非常感動，「素樸又大器，」希望建築落成後能將美好文物永久典藏。楊儒賓致詞時表示，他在清華工作了30年，「用清華的錢回饋給清華，我感到非常光榮。」也希望文物館落成後能擴大東亞世界共有的漢文化基礎。