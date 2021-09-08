經濟學人智庫(EIU)公布2021年大陸新興市場排名，杭州、深圳、廣州、上海及珠海排行前五名，因這些位處東南部省份的城市未來5年的經濟增長潛力最大，並在大陸過渡至更加由技術驅動的增長模式中，處於最有利的位置。

香港信報8日報導，儘管上海未能躋身前三名，但EIU報告指以上海龐大的零售規模、高度集中的財富以及對國內旅客的吸引力，其仍然是大陸排名第一的消費市場。新興市場的第6至10位分別為北京、蘇州、合肥、南京和寧波。

EIU指出，杭州、南京和蘇州則將獲益於大陸中央「十四五」規劃下的創新及生產力驅動的增長，因這些城市吸引了大量技術工人流入。不過，長沙、西安、武漢及成都等地則因房價較易負擔，未來可能對技術工人更具有吸引力。

報告指出，大陸中央政府在「十四五」期間保持製造業佔GDP比重的政策支持，將惠及製造業基礎雄厚的城市。其中國新興市場指數顯示，廣東省在生產成本及勞動力方面仍然最具競爭力；至於圍繞上海的長三角地區城市及山東省因大學生人數眾多，將為先進製造業儲備勞動力。

EIU表示，儘管大陸經濟保持韌性，但新冠病毒疫情大流行仍影響了政府政策，並促使商業動態的轉型變化。隨?消費者網購增加、企業採用如直播等新營銷形式，電子商務滲透率不斷增加。由於海外旅遊受限，國內遊成為選擇，這將促使免稅購物擴大以迎合消費者回流大陸的消費。