隨著全台疫情升溫，面對即將到來的中秋連假，各縣市紛紛祭出中秋烤肉防疫規範，屏東縣政府也明訂，將禁止在公共區域烤肉；民宿、旅館也禁止烤肉；僅限同住家人於自家烤肉，期盼防疫優先，要縣民一起做到。

屏東縣長潘孟安稍早於臉書專頁指出，因應北部疫情升溫，請各位民眾配合，一起做到，守住疫情；同時要求戴口罩、勤洗手、保持社交距離，遵守防疫指引，盼大家共體時艱。