屏東也跟進！縣府宣布中秋禁止公共區域烤肉 13:082021/09/08 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府宣布中秋禁止在公共區域烤肉。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著全台疫情升溫，面對即將到來的中秋連假，各縣市紛紛祭出中秋烤肉防疫規範，屏東縣政府也明訂，將禁止在公共區域烤肉；民宿、旅館也禁止烤肉；僅限同住家人於自家烤肉，期盼防疫優先，要縣民一起做到。 屏東縣長潘孟安稍早於臉書專頁指出，因應北部疫情升溫，請各位民眾配合，一起做到，守住疫情；同時要求戴口罩、勤洗手、保持社交距離，遵守防疫指引，盼大家共體時艱。 中秋節不開放烤肉 全台16縣市一覽 中秋節推毛孩賞月特餐 嘉義縣政府籲支持庇護工場 #公共區域 #屏東 #中秋烤肉 #烤肉 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東縣今宣布 中秋連假不開放公共場所烤肉 10:442021/09/08 生活 疫情再爆破口 台股急殺近200點 晶圓雙雄遭大砍 11:432021/09/08 財經 美疫情怪象 抗寄生蟲藥伊維菌素需求大增24倍 12:592021/09/08 國際 中秋節烤肉 16縣市下禁令 04:102021/09/08 焦點要聞 疫情反撲 台股驚險守住季線 04:102021/09/08 財經要聞 中秋連假高鐵再釋出20萬座位 9／10開賣 10:212021/09/08 生活 新北疫情燒 羅智強：又看到準備帶風打侯的氛圍 08:072021/09/08 政治 大陸全國疫情高風險地區清零 中風險地區下降到3個 09:522021/09/08 兩岸 新北疫情若擴散 恐全國升三級 04:102021/09/08 財經要聞 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 04:102021/09/08 焦點要聞 東南亞疫情燒 中鋼東協三廠 逆勢大豐收 04:102021/09/08 財經要聞 生活熱門新聞 基因定序出爐確定是Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 直播》Delta揮之不去！今本土新增7例 境外移入2人 - 生活 新北市將禁止內用？陳時中記者會「一句話」成關鍵 - 生活 璨樹即將升強颱 颱風論壇揭2路徑：恐直撲台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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