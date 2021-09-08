河北衡水湖旁一座古式書院，傳來朗朗讀書聲，幾名小朋友著漢服，正「揖讓而升，下而飲」；太行山腳下的呂家村，原來是窮到不能再窮的貧困地區，現在卻把石頭砌成的老房子改成咖啡屋，吸引無數人到此朝聖。

呂家村(圖/工商時報提供)

太行山在中國歷史上特別有名氣，號稱「天下之脊」，小時候讀的成語故事「愚公移山」，被移的那座山叫做王屋山，屬於太行山南脈，在河南省與山西省交界處。

衡水湖旁「孫敬學堂」，罕見的以人名為私塾之名，孫敬就是東漢那位頭懸梁、刻苦讀書的名人。古人的頭髮比較長，男子可以把頭髮束起纏在繩子上，再把繩子拋上橫梁縛住，以此避免自己打嗑睡趴在了書上。孫敬如此努力讀書之事 見於《戰國策》，成為成語「懸梁刺股」的由來之一。

大禹分天下為九州，冀州為九州之首，後來衍為河北省的簡稱。歷朝歷代對冀州的區域大小有所變動，最早的時候，冀州大概是指現在的北京市、天津市、河北省及山西省的全部，還有河南省的一部分。現在的冀州，只留下一個名稱，衡水市冀州區。

饒陽縣葡萄園區(圖/工商時報提供)

過去太行山區很窮，卻是華北平原戰略要地。中國字裡面，有幾個字從太行山特色演化而來，獨樹一格，別的地方沒在用。譬如「峁」「陘」，峁指的是圓頭狀、四周壁山的山頭；陘則是穿越太行山的崎嶇小路，因為太行天險，能穿過的路只有八條，古稱「太行八陘」。

為了發展文化、經濟，石家莊市井陘縣的呂家村（全村99%姓呂），發展出了石頭屋觀光，山區石頭老房改建成咖啡館、民宿，極具地方特色。石頭屋旁的小道，可能就是宋金遼元爭戰不休的古戰場，曾經兵馬倥傯殺聲震天，現在只要一杯咖啡，便獨享一方幽靜。

大陸的扶貧政策，也將農業科技帶到偏僻農村，衡水市饒陽縣的大棚，種的不是蔬菜，而是高貴的葡萄，令人眼花撩亂的不同品種葡萄，可以賣到生鮮超市或者釀酒，為農民帶來極高收益。

衡水湖旁的「孫敬學堂」，招收3歲以上青少年，以禮樂射御書數為本，教導孩子們傳統文化，體現古冀州的泱泱大氣。

過去到河北旅遊，就是承德避暑山莊、長城山海關，或者到清東陵去看皇帝的大墳墓。

其實還可以到太行山下走一走，深入鄉間，體驗古冀州的人文傳統與現代經濟發展。