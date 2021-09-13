26歲陳男今年1月間到中市中清路1家彩券行，向店員要求，先下注運動彩券、比賽結束後再結清款項，店員信以為真幫他下注彩金3萬元，但全部「槓龜」，事後，陳男詐稱沒帶錢，將手機扣留下來，後來，又來拿走手機詐稱隔天還錢，卻不知去向。陳男到案否認詐欺，辯稱真的去拿錢，只是因故沒拿到，台中地檢署依詐欺罪將他起訴。

檢警調查發現，陳男早在2017年間就曾以相同手法，向另1家投注站詐騙新台幣6萬元，是食髓知味的累犯，台中地檢署檢察官向法院請求加重其刑，並宣告犯罪所得3萬元沒收。

起訴書指出，陳男沒錢買彩券，為貪圖彩金在今年1月1日下午6時許到台中市北區中清路1家彩券行，向店員要求。他要先下注，等比賽結束後再結清款項。店員不疑有他，立即當他下注3萬元的運動彩金，但比賽結束後，陳男下注的賽事都沒中，全部「槓龜」。

陳男向店員佯稱，他身上沒帶錢，要去拿錢，可把手機留在彩券行，稍後就會返回結清款項即離去，但他一去不回，因陳男遲未依約結清款項，店員才知受騙，向警方報案。

陳男到案，否認詐欺，辯稱他當時真的要去拿錢，只是因為某些因素沒拿到。台中地檢署偵結依詐欺罪將他起訴。