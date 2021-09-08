阿富汗塔利班宣布成立新政府。9月8日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會，日本共同社記者提問，考慮到中方以前一貫立場都是支持阿方建立一個開放包容性的政府，中國這次會承認阿富汗塔利班的臨時政府嗎？

發言人汪文斌說，中方重視阿富汗塔利班方面宣佈成立臨時政府和一些重要人士的安排，這結束了阿富汗長達三周多的「無政府狀態」，是恢復國內秩序和戰後重建的必要一步。中方也注意到阿塔方面表示，成立臨時政府是為了盡快恢復社會和經濟秩序。

汪文斌重申，中方在阿富汗問題上的立場是一貫很明確的，尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

汪文斌重申，希望阿富汗能構建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

汪文斌表示，中國駐阿富汗使館還在正常履職，中方願與阿富汗新政府及領導人保持溝通，希望新政權在臨時政府期間廣泛聽取各民族、各派別意見，呼應本國人民的願望和國際社會的期待。中方注意到阿塔方面強調，所有人民將從新政權中受益。