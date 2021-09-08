由新竹市長林智堅拋出的新竹縣、市合併升格第7都議題，新竹縣長楊文科坦承有共識，8日正式發出會議通知，邀請林智堅、苗栗縣長徐耀昌、3縣市議長及立委等人，11日共同研商，期望能達成第7都目標，促進地方繁榮，成為藍綠合作的另類新局。

楊文科表示，新竹縣、市合併升格第7都，由於兩縣市人口不足125萬人，他認為，第1個方式就是立法院修改「地方制度法」，調降人口門檻至100萬人，其次就是將苗栗縣納入，3縣市人口加總約156.6萬人，符合升格直轄市的門檻。

不過楊文科也說，竹竹苗合併升格，「都不是誰說了算」，仍需透過討論、凝聚共識，才有可能實現。新竹縣政府民政處也發出會議通知公文，邀請林智堅、徐耀昌，新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員柯建銘、林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱泰源、邱顯智、賴香伶和高虹安等人與會。