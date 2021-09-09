9日隔夜美股全收跌，道瓊與標普500已連3日走低。新冠疫情升溫，美國經濟成長恐不如預期。另外，聯準會經濟褐皮書認為，美國7月至8月經濟成長減緩，但通膨卻持續增加。道瓊跌68.93點或0.2%，收35031.07點。那斯達克跌87.69點或0.57%，收15286.64點。標普500跌5.96點或0.13%，收4514.07點。

根據歷史經驗，9月美股會是一年當中表現最差的月份，尤其標普500指數2021年迄今已漲約20%，但均未曾出現過超過5%回檔修正。

高盛、摩根士丹利與花旗異口同聲地認為，新冠變種病毒擴散、全球景氣復甦趨緩，以及景氣刺激政策改變，都會給美股帶來一定的衝擊。

美東時間8日，美國財長葉倫表示，美國國債舉債上限應盡快限定。因為，美國政府紓困額度可能將在10月就會用盡。因此，葉倫希望美國國會快快採取行動，讓美國政府在國際上可保有一定公信力。

美國聯準會經濟褐皮書指出，經濟成長動力已漸漸熄火，但通膨還是居高不下。美國經濟成長在7月初至8月時已呈現溫和狀態。同時，供應鏈斷鍊，包括汽車生產受限以及房產諸多物件待售，也讓經濟成長降溫。

由於原物料短缺，美企預計在未來幾個月將會把大漲物價轉嫁給消費者。因此，銷售價格可能大幅上漲。同時，美國褐皮書還表示，新冠病毒擴散下，也存在大量勞動力短缺現象，就業市場受限，商業活動也受阻。不過，大部分美企業還是抱持樂觀態度

美股中，成交量最大的特斯拉收漲0.1%。據悉，特斯拉可能開始從事太陽能，風能與電池儲能交易事業。此外，特斯拉在中國大陸8月已賣出約44264輛電動車，前8個月銷售量已超2020全年總數。

交易量第2的蘋果收跌1%。福特汽車7日表示，已挖角前特斯拉與蘋果高層擔任福特集團要職。

莫德納收跌3.1%，摩根士丹利下修其目標價為336美元，表示莫德納可能會有23%回檔空間。分析師表示，莫德納長期雖不看淡，但股價短期漲幅過大。以過去12個月來看，莫德納已飆升近6倍，但新冠疫苗同業嬌生與輝瑞的股價，才分別上漲15.8%與35.4%。

收漲0.46%的亞馬遜，宣佈在美國密西根州設立7個嶄新物流中心，預計到2021年底，將在當地新增1500個工作機會。