緯穎(6669)受缺料影響短期營收表現，8月營收降至143.52億元，年減2.91%，累計前8月營收為1190億元，年增1.2%。法人認為，大型資料中心需求明確，預期緯穎仍持續受惠伺服器產業成長趨勢。針對缺料瓶頸，緯穎透過設計更改、尋找替代供應商以及客戶的料件取得能力，舒緩料件供應缺口。目前缺料主要在IC料件，包括PMIC、邏輯IC、Switch等。

法人認為，受到缺料影響，使緯穎3Q出貨平淡，短暫影響營收表現。展望4Q追料情況轉佳營收有望回升。目前兩大客戶大型資料中心建置需求明確，加上提高滲透Amazon供應比例，預期緯穎持續受惠伺服器產業成長趨勢。

緯穎主要負責大型資料中心客戶Facebook及Microsoft開放式伺服器機架組裝及主機板設計、生產服務，兩大客戶營收占比達90%，以ODM直接銷售模式提供客戶產品、服務。近年亦陸續打入Tier 2端運算客戶，以及開始供貨Amazon大型資料中心專案。緯穎組裝產能位於墨西哥65%、捷克25%、中國10%；主機板產能位於中國65%、台灣35%。

法人預估，Amazon專案量產將為緯穎挹注新的營收動能，預估2021年/2022年Amazon營收貢獻約4%/7%。