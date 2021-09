2019年總統蔡英文爆發「論文門」疑雲,近日再引發關注,台大榮譽教授賀德芬今在記者會上表示,自己在比對蔡英文在倫敦政經學院的學生記錄表後,仍認為蔡英文不管是論文題目,以及1982年申請休學後,竟能短時間內完成論文,都讓人起疑。

資深媒體人彭文正、賀德芬、旅美教授林環牆等3人2019年陸續因總統蔡英文「論文門」事件被告,成為「總統告學者」案例。3人今天上午10點半在立法院群賢樓101室舉行「蔡英文論文門最終審判」國際記者會,表示要拿出證據反擊。

其中,賀德芬在記者會上表示,總統府拿出蔡英文在倫敦政經學院的學生記錄表,但她發現,蔡英文曾在1982年申請休學後無復學記錄,竟然能短短不到一年就能完成論文,1984年就能拿到博士學位,真是令人驚奇的學術歷程。

蔡英文在LSE的學生紀錄表。(圖/摘自總統府發言人臉書)

賀德芬並指出,蔡於1984年在「國立政治大學教師資格審查履歷表」上,親手所填的倫敦政經學院LSE的博士論文的英文題目,與目前保存在國圖版本的題目迥然不同。

不過,針對賀德芬質疑蔡英文沒有復學、沒有指導教授一事,總統府於2019年公布蔡英文的學生紀錄表時就強調,向LSE洽詢後,校方提供的就學期間紀錄表中,清楚註明蔡總統有兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot,以及論文題目「Unfair trade practices and safeguard actions」。

至於論文題目的不同,總統府發言人張惇涵今年8月29日指出,若有去查詢蔡總統博士論文,即可清楚發現,蔡總統的博士論文分為三大部分,分別為「PART ONE: A World in Transition」、「PART TWO: Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」、「PART THREE: Law Politics and Efficiency」。

張惇涵強調,網路上所謂表單上的「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」就是蔡總統博士論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的PART TWO部分,共計237頁,佔了這本本文365頁論文的絕大部分。而蔡總統申請教職,也是經過政大校方的審核程序。只是,總統府一再澄清,但三位學者仍有諸多質疑。