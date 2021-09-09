新北市今新增2名境外移入確診個案，是此案幼兒園群聚案埃及爸的親哥哥與表兄弟，3人8月4日一起入境，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，這2名家人與埃及爸同時入境，他們採驗期間PCR兩次都陰性，居隔期間第一次陰性、第二次檢驗陰轉陽，但CT值都很高，是否在境外感染，還是在疫情時感染有待進一步釐清。

另因埃及爸居住的板橋某社區大樓，有開放外面的人停車，陳潤秋說，進出大樓的人員不管是外送員、保全或清潔工，這些都在掌握中，會持續跟管委會一筆筆核對，根據疫調進出狀況做擴大匡列採檢。