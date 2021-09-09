敦泰(3545)受惠出貨持續維持高檔下，8月營收登頂，由於目前供需缺口持續，敦泰也持續看好第三季營運。
敦泰8月合併營業收入為21.36億元，受惠於傳統旺季持續加溫，以及平均銷售單價上升的正面幫助下，營收月增5.78%，且比去年同期增加72.57%，再次創下單月營收歷史新高紀錄。敦泰累計今年前8月營收為142.77億元，較去年同期大增75.64%。
就敦泰8月各產品線來看，IDC、觸控IC、驅動IC產品出貨持續維持高檔，指紋辨識產品出貨較7月微幅增加。
展望未來，敦泰也持續看好第3季整體營運表現。由於目前供給缺口短線難彌平，TDDI部分為20%，在目前持續供不應求的情況下，預估缺口縮小可能性極低。
敦泰今年主要成長動能還是以手機TDDI為主，再者，就是AMOLED的觸控，去年約出貨3000萬顆，今年則會超過1億顆，其三為光學式指紋辨識，明年TDDI手機部分將會成長。
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