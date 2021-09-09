台北富邦銀行攜手彰化銀行，共同統籌主辦半導體通路、世平集團新台幣140億元暨美金2.4億元聯貸案，完成募集後於今正式簽約；除北富銀、彰銀外，聯貸案參與的銀行還包括兆豐、玉山、中銀、華南、合庫、國泰、台企銀、遠東、台銀、農金等，合計12家金融機構熱烈響應，超額認購近1.5倍。

世平集團的聯貸案，不僅是大聯大集團(世平集團為大聯大集團重要子公司)迄今規模最大的貸款，也是台灣半導體零組件通路商，歷年來金額最大之聯貸案，深具產業指標性，超額認購顯示金融業對世平集團營運成效的肯定，也認同未來發展潛力。

世平為大聯大集團的重要子公司，是集團策略目標的最佳獲利引擎；世平長期深耕亞太市場，專注於國際化營運規模與在地化彈性，滿足不同區域客戶的差異化需求，銷售據點遍布中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞等多國，為全球領先半導體零組件通路商，在穩健經營、受惠防疫概念，世平去年合併營收較前年度成長近15％。