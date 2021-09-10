俄羅斯與白俄羅斯領袖今天同意建立一個石油和天然氣統一市場，深化彼此經濟整合，以因應他們眼中西方對兩國經濟的不合理制裁。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在克里姆林宮對談後，達成上述協議。

魯卡申柯去年曾動用武力，驅散反對由他執政的國內大型抗議。外界將視最新協議為蒲亭再次展現對魯卡申柯的支持。

西方為懲罰白俄打壓國內抗議已祭出制裁；俄國也因為對待烏克蘭的方式而承受西方制裁。

俄國與白俄早已正式建立「俄白聯盟」（union state），並數度討論彼此之間的進一步整合。深陷困境的白俄反對派則憂心，魯卡申柯可能會為了換取克宮更支持他對抗西方，因而讓出更多主權。

蒲亭與魯卡申柯在記者會上說，兩人已同意28項整合路線圖，包括在貨幣政策、稅務和海關規定等總體經濟政策上依循共同路線。兩人也宣布整合彼此能源市場的計畫。

蒲亭表示，兩國將在2023年12月前簽署文件，以建立一個統一的天然氣市場，並為石油與電力達成類似協議。

他還說，俄國2022年供應白俄的天然氣價格也將維持現價，亦即每1000立方公尺128.5美元。

白俄這個前蘇聯共和國擁有950萬人口。俄國把它視為與西方之間的重要戰略緩衝國，並以貸款和政治上的支持協助魯卡申柯持續掌權。（譯者：楊昭彥）1100910