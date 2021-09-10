根據一份包括對54個地區／國家多達700餘家藝術品與古董市場經銷商的調查研究結果指出，過半 (51％) 的受訪經銷業者表示，今年上半年的銷售額與2020年同期相比不減反增。亞洲藝術經銷產業的銷售額增幅最大，平均成長了18％，其中大中華地區的業務也增長了6％。歐洲經銷產業所回報的環境最顯艱難，整個歐洲地區的銷售額平均下滑 7％。

瑞銀集團與巴塞爾藝術展今天聯合發布了著名文化經濟學家 Clare

McAndrew博士執筆的2021年中回顧報告書，題為「藝術經銷商抗逆力」。

在巴塞爾藝術展(9月24日至26日)於巴塞爾展場盛大展開的前夕，這項研究調查了今年上半年在新冠疫情再度肆虐的持續挑戰下，全球藝術經銷產業的最新概況與分析結果，並且聚焦於就業結構及銷售表現。分析所採用的資料，涵蓋了54個地區／國家多達700餘家藝術品與古董市場經銷商的受訪結果。

調查同時指出，線上通路仍然相當重要，佔藝術經銷產業銷售總額的 33％ (若包含藝術市集線上展廳則為37％)，達2019年的兩倍多。91％的受訪經銷商估計自身銷售額將在未來12個月裡成長或持穩，只有9％預期不增反減。