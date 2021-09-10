近來資金藉由題材四處流竄，本周來漲幅已大的防疫股，受到外資趁機逢高出脫下，今（10）日整體股價表現疫弱，包括毛寶（1732）、合世（1781）、恆大（1325）、美德醫療-KY（9103）及康那香（9919）等，股價都大跌4～8％以上。
投資專家提醒投資人留意，在指數空間有限下，資金輪翻轉進具有題材股，以防疫概念股來說，近日雖疫情再度升溫，但預期對相關公司帶來的營收成長有限，且獲利也不可能如去年一般成長強勁，因而，在短線股價跌深後反彈，要留意外資、法人逢高調節壓力，不要追在高點。
外資調節防疫股是造成今日普遍走跌的主因，除了上述股跌勢較深外，還有亞諾法、九齊、泰博、研勤、南帝、安特羅、永光、保瑞、雃博、懷特、優盛等跌幅都在1～3％以上。
據統計，毛寶9日遭到外資大賣超1039張、美德醫療-KY賣超1270張，康那香則連8日遭外資提款，合計賣超677張，亞諾法遭到外資連4日賣超，合計賣超1389張。
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