Delta變種病毒來勢洶洶，松山區某國中也出現確診案例，疫情升溫讓許多民眾相當緊張，有網友表示，上一波疫情許多人零收入，身上積蓄早已用完，並詢問「這次再三級台灣會有多慘？」貼文一出引起熱議。

一名網友在PTT上以「這次再三級台灣會有多慘」為標題詢問，他表示上一次的三級警戒許多人沒工作、沒收入，三個月的時間內大家的積蓄可能花光光了，如果再一次升三級警戒，在預備金已經花完的狀況下，再度放無薪假，有多少服務業跟百貨業會先喊倒？有人知道再次三級台灣會有多慘呢？

貼文一出引發網友熱議，「實體商場、餐飲、旅遊業會死一大片」、「不會多慘，反正本來就沒多好」、「最可憐就醫護吧，希望他們津貼可以領」、「失業率攀升治安敗壞怎麼辦？國外去年就發生過了」。

也有一些網友苦中作樂，「可能要推20倍券了吧？」、「股市兩萬就靠這個三級了」、「房價再漲三成、股市25000點、七倍券」。