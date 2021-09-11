校園汙水過去排進化糞池，廁所清掃後仍飄散異味，近年水務局也與教育局合作納管，目前已完成10校。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園升格後積極推廣汙水下水道接管，其中校園汙水過去排進化糞池，廁所清掃後仍飄散異味，近年水務局也與教育局合作納管，目前已完成10校，校方指出，納管後打除化糞池，一改校園廁所異味，更可省下清除水肥的費用，大幅提升學校環境衛生品質。

水務局目前已於桃園區、蘆竹區、龜山區、龍潭區、大溪區、復興區、楊梅區布設汙水下水道系統，其中學校校園也是納管一環，但校園各建築物分散，必須布設校園內連接管，收集學校師生生活汙水到校園邊界，才能使汙水得以納入公共汙水下水道。

教育局指出，平均每所學校接管成本約400萬元，2019、2020年已各編列2000萬元預算，完成經國國中、光明國小、南崁國小、文華國小、大湖國小、莊敬國小及大溪國中、楊明國中、大崗國中、大崗國小10校接管工程；今年則編列2200萬元，預計施作大溪國小、楊明國小、文欣國小、樂善國小、田心國小等5校及龍潭高中實習牧場。

過去因校園汙水排到化糞池，形成廁所已打掃乾淨，仍飄散異味、臭氣薰天、甚至蚊蟲飛舞的情況，校園汙水改善接管後，打除化糞池，廁所糞管直接由封閉型汙水連接管排入汙水下水道，學校專用廚房也經由油脂截留器接管至汙水下水道，大幅提升學校環境品質。

大溪國中校長陳雅玲指出，汙水納管後除根除廁所異味困擾，學校也可省下定期清除水肥的費用，更可透過施工讓學生體驗到公共工程品質提升的現況、改善河川品質，達到永續環境。