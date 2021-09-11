李榮浩即將開啟全新巡演。（摘自微博）

楊丞琳之前在《乘風破浪的姐姐2》中表現受矚目，各方邀約不斷，前景看漲的事業運勢帶旺老公李榮浩，兩人2019年完成結婚登記，婚後他陸續接下《美好的時光》、《青春有你3》、《中國好聲音》等多檔節目，而籌備許久的全新巡演「麻雀」也將於近期開唱。

大陸為電音愛好者打造的全新節目《電音星世代》即將錄製，網傳製作方看上楊丞琳熱衷挑戰力邀加盟，雙方商討多次有望合作，若消息屬實，對於以往甚少走電音路線的楊丞琳而言，將是突破性挑戰；對此，楊丞琳的經紀人11日僅表示「不回應」。

其實楊丞琳與電音的緣份早於去年底就結下，她之前藉單曲〈漂流浴室〉一展骨子裡暗藏的電音魂，當時曾表示這不是自己以前選歌會挑的類型，但既然決定挑戰不同以往的嘗試，就大膽放手一玩。

楊丞琳和李榮浩婚後感情甜蜜，據了解由於李榮浩工作行程已排到明年，她為了在老公7月生日時送上驚喜，早在6月底就悄悄飛抵大陸隔離，楊丞琳這幾個月暫處休息狀態，專心為下一階段工作準備，尚未規劃返台時間，而李榮浩除了錄製節目，另一頭忙於籌備「麻雀」巡迴演唱會，他的經紀人今透過華納音樂表示，原訂9月19日上海首站演唱會，已因疫情影響延期，檔期尚在確認中。