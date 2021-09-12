前往新北社區工作的裝修工人夫妻，確診染疫Delta病毒株，北市副市長黃珊珊12日爆，中央當初認為北市匡得太寬，甚至在系統刪除北市上傳的居隔記錄。台北市長柯文哲晚間離開災變中心，被堵訪時僅表示，技術一直在進步，把事做好就好。

對於是否認為中央匡列不夠嚴謹，柯文哲說，技術一直在進步，把事做好就好，要他對中央做批評也沒用。

針對有議員認為北市今上午風雨不大，痛批柯卻還放颱風假，柯文哲被問及會不會覺得很冤枉，柯連說3次「我佛慈悲、我佛慈悲、我佛慈悲！」

至於新北市餐廳禁止內用一周，北市不跟進，柯文哲說，若把北市餐廳停一周，對經濟與業者的生計殺傷力很大，不能不分青紅皂白就處理，現在北市的疫調能力，跟4周前已差太多，現有電信足跡，以前疫調時詢問，還不知當事人講得是真是假，現在有電信足跡疫調，就能精確知道去哪。

柯說，以前光聽當事人講，並不知要怎匡列，現在對確診者的抽血、抗體等科學技術都愈來愈進步，可讓台北經濟比較不容易受到感染而影響，導致其他整個市政正常往前進。