據大陸福建省衛生健康委員會通報，12日0~24時，福建省新增22例本土病例，另新增境外輸入無症狀感染者2例，包括由台灣輸入1例（福州市報告）、英國輸入1例（廈門市報告）。

截至12日24時，福建省累計報告境外輸入確診病例503例，目前住院32例，無死亡病例；現有報告境外輸入疑似病例0例；現有報告境外輸入無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察27例。

福建省12日新增本土確診病例22例（廈門市報告1例、泉州市報告6例、莆田市報告15例），其中無症狀感染者轉確診2例；報告新增本土無症狀感染者13例（均為莆田市報告）。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例43例，目前住院43例（廈門市1例、泉州市7例、莆田市35例），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察32例（莆田市32例）。

目前密切接觸者已解除醫學觀察29154人，尚有1406人正在接受醫學觀察。