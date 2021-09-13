周一公布的數據顯示，強勁的全球需求帶動原材料進口繼續增加，日本8月的躉售通膨仍徘徊在13年高點附近，使企業將增加的成本轉嫁給消費者的壓力升高。

但許多分析師認為，為了遏阻新冠疫情而發布的緊急事態打壓國內需求，企業即使提高價格，漲幅也仍將保持溫和。

Shinkin Central Bank Research資深經濟學家Takumi Tsunoda表示，由於消費力道疲弱，企業很難將批發價格的上漲轉嫁給消費品。而即使世界各國央行尋求政策正常化，日本央行也可能被迫維持其大規模的寬鬆政策不變。

日本銀行（央行）周一公布，8月企業商品價格指數（corporate goods price index,CGPI）較去年同期上漲5.5%，略低於市場預期的年漲5.6%。

該躉售通膨指數衡量的是企業彼此之間收取的商品和服務價格，已連續第六個月升高，但略低於7月創下2008年9月以來新高的年漲5.6%。

8月指數達到105.8，創下1982年以來新高，當時日本經濟正從資產價格膨脹的泡沫化中蓬勃復甦。

此外，數據顯示，8月以日圓計的進口價格較去年同期上漲29.2%，創下歷史新高，突顯出企業面臨的成本壓力相當巨大。

此前公布的7月核心消費者物價指數較去年同期下跌0.2%，為連續第12個月下滑，距離日銀設定的2%目標仍然遙遠。