行情持續高檔震盪整理，市場也開始有不同的想法。經濟、景氣發展仍有很大變數，與疫情是否可被控制有關聯；美國FED何時啟動縮減購債，也是重要觀察指標。

雖然全球利率緩慢觸底回升，景氣也持續復甦，各國的情況還有不同產業，仍是強弱差別非常大，因此反應在細部的各企業獲利與股價表現，也是好壞參半。

最近周遭朋友A，突然無預警被董事會解任董座職務，B沒有特別因素，只給兩天就要其辭去副總位置，某C則是擔任執行長而被董事會以績效不佳、過度擴張人事為由被解任。

我深刻體會到環境、情勢變動很快，無論是求職、就業都可能因為疫情、產業結構調整洗牌而出現波動，這也是我一再提醒各位，隨時要有儲糧及準備金提撥的雨天備案，也凸顯資產配置的重要性！

我建議至少要有一半的流動性資產，可以持續產生現金流，這方面就要依賴藍籌績優股的現金股利，或者是高股息ETF、基金、公司債。

至於房地產也是一種保值的商品。尤其是低利的環境下，很難靠著存款、儲蓄來對抗通膨或增值資產。即使任何投資都有潛在的風險，也都要接受及面對。

結論就是投資理財是一輩子的事情，資產組合、彈性調整很正常，重點仍是不需要留太多現金在身邊，否則任何機會都沒有，是很容易被財富重分配，而被邊緣化的一方。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

編按：大咖投資日記撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。