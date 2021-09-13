TOYOTA總代理和泰車(2207)今日發表TOYOTA COROLLA CROSS的全新GR SPORT車型，COROLLA CROSS上市至今不到一年即累計銷售近4萬台，為全台SUV銷售冠軍，這次推出全球獨賣的GR SPORT車型，期望以更具運動風格的設計與操控感受，因應多元消費族群。

TOYOTA旗下三款熱賣車款，其中，TOYOTA COROLLA CROSS的月販台數達3500台，TOYOTA COROLLA ALTIS的月販台數1500台，TOYOTA RAV4的月販台數達2000台，可說是TOYOTA在台銷售的三大支柱。和泰車預期9月整體車市比8月成長，加上本月新車上市，增添業績動能。

和泰車於9月13日舉辦全新COROLLA CROSS GR SPORT新車發表會。和泰車表示，COROLLA CROSS於2020年10月首度發表，持續熱銷，至2021年8月累積銷售近4萬台，穩居台灣SUV及單一車種冠軍。國瑞汽車與GR團隊共同開發，在台導入全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT，源自TOYOTA GAZOO Racing的熱血運動精神，並標配TOYOTA Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統。

TOYOTA GAZOO Racing是日本豐田汽車旗下為競技而生的品牌；本次在台推出的全新COROLLA CROSS GR SPORT訴求擁有絕佳大空間，GR SPORT專屬霸氣設計與TOYOTA GAZOO Racing團隊調校運動化懸吊，相信能滿足希望擁有個性化外觀、又希望享受駕馭樂趣的消費者。COROLLA CROSS GR SPORT此次推出汽油款的GR SPORT，以及油電款的HYBRID GR SPORT，建議售價分別為87.5萬元、94.5萬元，即起於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。