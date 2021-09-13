因新冠肺炎（COVID-19）疫情仍處於大流行階段，各國醫療資源都大量投入醫治染疫病人，對醫療保健系統帶來沉重負荷。有鑑於醫療資源的有限，外媒報導一位73歲男子因心臟病發作須送醫急救，但竟然遭到43間醫院拒絕，最終雖得以入院，卻因延誤治療不幸過世，令人感到悲戚。

福斯（FOX）新聞的分支機構《Khon 2》12日報導，阿拉巴馬州73歲男子Ray Martin DeMonia，在8月底突發心臟病症狀，需緊急送醫治療。但當地急救人員在聯繫三個州、43家醫院後，都被以沒有重症病房為由拒收。最終DeMonia被送往322公里外、密西西比州的Rush Foundation醫院救治，但終究因為延誤治療，在9月1日過世，距離他74歲生日僅3天。

此憾事之所以發生，與美國以及在阿拉巴馬州嚴重的新冠肺炎疫情有絕對相關。阿拉巴馬州醫院協會副主任Danne Howard指出「國家處於危險境界，COVID-19確診病患自8月中旬起激增，並在近期達到高峰。」他悲傷的表示「我無法預測明天會有什事情發生，但可以確信不是朝向正確的方向邁進。」

疫情對於醫療體系帶來的壓力無比沉重，報導指出在週二，阿拉巴馬州加護病房（ICU）病人人數比該州的ICU病床多出83人；週三ICU患者則比可用床位多出94人。阿拉巴馬州醫院協會指出這些患者有一半以上都正在對抗新冠肺炎。Howard直言情況並不會很快緩解。

不過即便如此，Howard仍堅強表示「我們並沒有認輸，但這是可怕且嚴重的情況。」她進一步表示，醫院有能力可以擴大量能，但是缺乏醫療人員的支援。她也分享這也就是她們為何如此積極尋找額外資源的緣故，因為「就不必做出困難決定，面臨生死交關的情況。」

面對摯愛親人的離去，DeMonia的家人在他的訃聞中沉痛呼籲「為了紀念Ray，如果你還沒有接種疫苗，請趕快去接種。這樣才能把醫療資源留給非新冠肺炎的緊急病患，DeMonia不會希望其他家庭再次遭與跟他一樣的景況。」

除了面對感染新冠肺炎的病患，阿拉巴馬州醫院協會持續尋找足夠的醫療人員與資源，儘管這當中有部分都得因應颶風艾達災情後的影響。他們也積極鼓勵人們保持社交距離，並且提醒唯有緊急情況發生才需前往醫院。

在阿拉巴馬州之所以會面臨新冠肺炎病患持續增加，與該州民眾抵制接種疫苗的情況也有關。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，全美平均完成一劑、兩劑接種的比例各是63.1%、53.8%，對比阿拉巴馬州的數據則是63%、53.7%，約與全美的情況持平或是略低。而當前美國仍是全球新冠肺炎疫情最嚴重國家，確診數已衝破4千萬，來到40955260例，近28日則有4276417例確診。