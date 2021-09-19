中秋連假首日，林口警因應新冠肺炎疫情漸緩，易引起民眾心態鬆懈，未依中央流行疫情指揮中心相關指引、規範，進而群聚造成防疫破口，也針對治安熱點熱時，防杜治安事件。

林口警分局於18日晚上8時開始，針對林口及泰山地區汽車旅館、KTV、卡拉OK、養生館等易群聚場所與易滋生事故的路段等規劃臨檢目標、路檢，運用優勢警力實施臨檢、路檢；本次擴大臨檢勤務共查獲毒品案一件一人、偽造文書通緝一件一人、告發違規四件及改裝排氣管通報七件，績效良好。

分局長陳忠龍表示，在疫情漸緩期間，除了有效防護新冠病毒肺炎疫情破口，並針對臨檢場所內民眾，利用M-Police查詢居家檢疫身分，於查證身分時務必確實核對相關證明文件及勸說業者全力配合政府防疫政策，落實通報機制；另外疫情趨緩後，偶有治安事故也是本次專案工作重點。

警方也呼籲民眾在中秋連假與家人團聚仍須遵守防疫規定，外出務必配戴口罩，並保持社交距離，勤洗手、多消毒，才能歡度佳節。

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