國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧去年開記者會，質疑立法院前院長蘇嘉全私訪印尼高層謀求個人私利，經蘇嘉全提出告訴，台北地院13日判4人賠200萬元、登報道歉3天。對此，黃子哲表示將上訴到底，並立刻加碼再爆，蘇是否有菲律賓「隱行門」事件，並痛批你好大，但我不怕，相信蘇家不該是國家，蘇家只會是你家。

黃子哲指出，108年8月18日，也就是在總統大選之際，蘇嘉全以立法院長的身分赴菲律賓首都馬尼拉，名義上是視察並關懷旅菲台商，但重頭戲卻是舉辦「2020蔡英文總統連任菲律賓後援會成立大會」及「點亮台灣 愛台灣」造勢大會。

黃子哲表示，蘇嘉全爭取出任立法院長時，曾承諾不任黨職、不參與政黨活動，但2019年8月菲律賓行卻是參加蔡英文總統後援會成立大會，說好的「議長中立」完全跳票，接受「公務接待」也有違反行政中立、公器私用。

黃子哲質疑，蘇嘉全在餐會上致詞說，這是他在立法院長任內第3度來到菲律賓，但經他調查，駐菲代表處僅公務接待過兩次，分別是107年1月13日至1月15日，以及108年8月18日、19日。

黃子哲表示，蘇嘉全在院長任內就是只有去菲律賓兩次的紀錄，那蘇口中的第三次，究竟是何時去的呢？去的目的又是什麼？是和誰一起去？是公務、私務、商務還是選務？如果真的有去，又為何要跳過駐外單位？又或者是蘇嘉全的口誤？中央社的筆誤？還是外交部公文又錯誤？這一切都只能由蘇嘉全來解答。

黃子哲認為，之前駐印尼代表處回報外交部電報密件已證明為真，甚至文中質疑蘇嘉全與蘇震清叔姪跳過經濟部與外交部，率團赴印尼訪問，引發駐處同仁質疑與憂心也是事實。如果在野黨或任何人據此來評論或監督，便要被法院判賠，那也等同於把台灣的言論自由判了死刑，也敲了民主政治的喪鐘。