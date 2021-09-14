中間偏左反對派在今天挪威國會選舉大勝，初步結果發布後，保守派的現任總理瑟爾貝克承認敗選。氣候與經濟不公這次成為選戰焦點，也成為挪威「靠左」的一大原因。

德國之聲（DW）報導，瑟爾貝克（Erna Solberg）在回應開票結果後說：「保守派政府的工作，此刻差不多告一段落。」她從2013年以來已當兩任總理。

挪威國會總共169席，左翼的工黨（Labor Party）與4個中間偏左黨派共可取得98席，成為國會多數。工黨自身就可取得約46席，黨魁斯托爾（Jonas Gahr Stoere）料將成為新任總理。

現年61歲的斯托爾在這次選戰主打社會不公，他出身富裕家庭，本人也是百萬富翁。斯托爾2005到2013年時當過挪威外長，當時的總理是現任北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）

未加入歐盟、人口約530萬的挪威是盛產石油的北歐富國，擁有全球最大的主權財富基金，相當程度要歸功於自1960年代以來重要的化石燃料業所帶來的財政收益。化石燃料業占挪威國內生產總值（GDP）14%，石油與天然氣占出口的40%。

氣候變遷與社會的經濟不公是挪威這次選舉的焦點，選舉結果或多或少會影響到西歐最大產油國挪威的相關政策動向。

斯托爾的工黨希望採漸進方式減少挪威經濟對石油、天然氣的仰賴，而非其他極左政黨主張的激烈手段，但因工黨需與左派友黨聯合組閣，降低化石燃料比重應會成為新政府的方向。

「紐約時報」指出，歐洲剛經歷一個酷熱與洪災交織的混亂夏天，使得一度對許多挪威人而言感覺遙遠的暖化議題變得現實，不容挪威各黨派忽視。

雖然主張對化石燃料採取激進遏止手段的政黨這次在挪威得票不若預期，但選舉結果仍凸顯氣候議題可能讓歐洲一些國家開始「靠左」，像即將於26日大選的德國，偏左的社會民主黨（SPD）目前支持度居首，綠黨也高居第3。

挪威目前的新車銷售裡70%是電動車、所有渡輪都改為電動，首都奧斯陸市中心幾快看不到汽車，對碳排的相關課稅到2030年底前還會提高為3倍，減碳目標設定與歐盟一致，現任政府還奔走盼催生有法律約束力的全球協議解決塑料污染問題，挪威友善環境政策可謂著力甚深。

但氣候科學家認為，上述努力恐遭挪威化石燃料活動帶來的環境成本抵銷，唯有拿出徹底擺脫石油和天然氣開採的具體措施才能釜底抽薪。但有鑑挪威是西歐石油生產翹楚，也是僅次於俄羅斯和卡達的世界第三大天然氣出口國，想徹底斷絕化石燃料絕非易事。

奧斯陸大學社會人類學教授艾利克森（Thomas Hylland Eriksen）說：「挪威非常努力打造為一個親自然、親近多元的社會，但我們主要的財富卻來自化石燃料，這種矛盾在這次堪稱氣候大選的選戰裡變得益發突兀。」（譯者：陳亦偉）1100914