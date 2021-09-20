百萬YouTuber理科太太日前傳出與老公「理科先生（John）」一家人分隔兩地至今超過大半年，婚姻出現危機，不過理科太太出面否認，理科先生也在IG上持續擺上家庭相關內文顯示彼此感情。日前，IG通常只用來PO家庭生活和工作相關事情的John，大方擺出自己「雕型畢露」的照片，說要致敬挪威沙灘女手球隊露出屁股蛋的服裝，有網友就在下面留言驚訝提醒他：「形狀！」卻也有網友搞笑回覆：「理科太太一定想死了！」

理科太太與理科先生今年展開遠距離生活，日前傳出感情出現問題，但理科太太已否認。（圖／翻攝自理科太太臉書）

去年10月，理科太太一家3口返台工作，沒多久理科先生便因藥劑師工作獨自飛回美國，一家人分隔兩地至今超過大半年，理科太太在IG疑似指桑罵槐，影射老公找理由不回台陪伴兒子慶生，並將理科先生專屬的限時動態精選刪除，感情看來出現裂痕。但新聞傳出後，她也透過經紀人回應：「目前婚姻狀況一如往常沒有變化，但因為小朋友最近開始上學了，家務事我們不想佔用媒體資源，也希望大家可以體諒我們想要保護小朋友的心情，大家多關心疫情狀況，好好保重身體比較重要。」

John也在兒子生日時，在IG上祝他生日快樂，獨自捧著蛋糕拍影片，同時也寫下自己的處境，因疫情關係無法跨國，他必須要留在自己的工作崗位上。同時John也向兒子道歉，沒辦法陪在兒子身邊，但總有一天新冠肺炎好轉時，一定會見面並做各種有趣的事情，「只要知道你父親非常想念你，我會盡我所能彌補。」

理科先生看到挪威沙灘女手球隊的小褲子，覺得相當辛苦。（圖／翻攝自IG）

就在近期，理科先生更是幽默地穿上緊身褲，「雕型畢露」的說要致敬挪威沙灘女手球隊，說非常尊敬她們可以穿著露著屁股蛋的小褲子比賽，「我想穿著這緊身褲去健身房，但因為太尷尬了，我不敢走出家門。」這篇PO文一出，有網友驚訝John如此大方露出自己的「形狀」，有網友也笑說放送「福利」，更有網友是想起與先生分隔多時的理科太太「一定想死了！」

有網友搞笑稱「理科太太一定想死了！」（圖／翻攝自IG）

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