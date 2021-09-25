印度西孟加拉邦加爾各答市日前下起暴雨，導致街道出現淹水狀況，一名員警在指揮交通時，正巧遇上大雨，期間他看到馬路中間站著2隻流浪狗，受困大雨中難以前行，而員警發現後，竟撐了傘幫牠們擋雨，畫面讓人看了非常感動。

綜合外媒報導，加爾各答市（Kolkata）日前下起暴雨，造成不少地區淹水，突如其來的災情讓交通一團亂，一名員警蒙達爾（Tarun Kumar Mondal）當時正在十字路口維持秩序，發現附近有2隻流浪狗受困在大雨中，不斷左顧右盼，似乎找不到躲雨的地方。

蒙達爾看了非常不忍心，便走到牠們旁邊，1人2狗撐著同把傘一起避雨，而蒙達爾也不忘繼續指揮交通，加爾各答警局（Kolkata Police）將畫面拍下，並分享至臉書粉專，表示這張一照片是18日在公園馬戲團十字路口（Park Circus Satmatha Junction）附近拍攝的，這位警員目前在交通警衛隊工作，PO文累積3.9萬人按讚。

不少網友感動的說「最溫暖的身影」、「你是真正的守護者，向你還有其他警察致敬」、「最偉大的往往是最平凡的小事，謝謝你願意幫助流浪狗」、「流浪狗看起來很無助，幸好有警察為牠們撐傘」。