運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬狗、鼠、馬、猴的人10月的幸運指數最高，第一名屬猴的人在10月超級幸運，生活中被喜訊包圍，每天過得順心如意。

▍第四名：生肖狗

屬狗的人細心又低調，他們擅長守財，錢一定要花在刀口上，絕對不輕易浪費，更不會讓小人有機可乘，想要騙走他的錢是不可能的任務，今年10月屬狗的人幸運指數飆高，能遇到更多賺錢機會，累積財富的速度變快，而且在求財的道路上少遇阻礙，生活品質明顯提高，整個月順心如意。

▍第三名：生肖鼠

屬鼠的人非常精打細算，懂得珍惜手邊的財富，無論是做生意或算帳都很仔細，能夠確保存款不斷累積，絕不可能發生透支或月光族的情形，10月屬鼠的人幸運指數升高，大財小財不斷，事業蒸蒸日上，眼光明顯提升，心態積極樂觀，擺脫過去的霉運，翻身成為幸運兒。

▍第二名：生肖馬

屬馬的人在10月比較忙碌，不過努力就能有相應的收穫，越忙就能賺越多錢，這個月運勢提升，連帶財運也有不錯的表現，投資理財的眼光變好，能賺取額外的錢財，生活和職場上少了小人的干擾，整個月做事效率高，能在貴人的協助下找到有力的夥伴，生活非常充實。

▍第一名：生肖猴

屬猴的人10月非常幸運，生活輕鬆又愉快，過去的努力在這個月獲得回報，終於能緩下腳步，放鬆享受成果，手邊的任務或過去的問題都能迎刃而解，生活中好消息不斷，整天被喜訊圍繞，無論是升職、加薪、脫單都有可能在這個月發生。