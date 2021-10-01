誰家的狗？有隻掛著頸圈的黑色土狗1日誤闖台北捷運文湖線，乘車期間不斷前後徘徊，還不斷將前腳放在座椅上看向窗外，讓周邊乘客大吃一驚；北捷表示，期間沒有旅客通報或受驚嚇，營運一切正常，未來若有類似情況，呼籲民眾告知站務人員，北捷將通報動保單位處理。

有網友在臉書社團PO出影片，內文指出「今天在木柵上車要去學校時，一條帶項圈的狗狗跑進來車廂裡，不確定是不是走失，至少他看起來很慌張。」他說，狗狗是從木柵站上車，接著在下一站萬芳社區下車，時間約在上午7點8分左右。這篇文也在網路上引起熱烈討論。

北捷對此表示，上午7時3分時，一隻中小型黑犬於木柵站進站、誤入列車，後於7時6分在萬芳社區站離站，期間並無旅客通報或受驚嚇情形，因此並未影響營運。至於狗狗為何能風雨無阻的跑進捷運站，北捷則說，主要是閘門下方有空隙，狗狗跑得很快。

北捷呼籲，若旅客在捷運系統內見到任何異常情形，可通知車站內的站務人員，在列車上則可透過對講機通知司機員或行控中心，北捷將盡速派員前往處理。另外也提醒旅客，攜帶寵物搭乘時務必遵守規定，避免影響其他旅客搭乘。未來車站內如有拾獲寵物，將通報動保單位處理。