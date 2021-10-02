看到屬於自己的東西被搶走，許多人應該都難以接受，動物也是如此。英國一戶人家飼養了一隻狗，因此他們經常在庭院擺放狗玩具，讓狗出去活動筋骨時能玩的盡興，豈料狗玩具也吸引狐狸靠近，夜裡跑來一隻野生狐狸，看到玩具立馬叼起來拋高把玩，狗目睹自己的玩具被霸佔，隔著窗戶狂吠抗議，笑翻無數人。

飼主@foxes.and.the.hound在抖音分享一段影片，只見當時有一隻野生狐狸，出現在他們家的庭院裡，一看到堆在地上的狗玩具後，牠馬上衝過去叼起來玩，期間不斷狂甩、拋接，玩得非常開心，而這一幕被待在屋內的愛犬看到，發現自己的玩具被霸佔後，牠先是緊盯對方不放，隨後趴在窗上咆哮，彷彿在抗議「放下，那是我的欸」。

狐狸發現屋內的目光，先是與狗四目相交，隨後驚覺自己被窺視，便放下玩具跑走。飼主也透露，這一隻狐狸經常來他們家庭院玩，而且幾乎是在晚上出現，牠有時候還會攜家帶眷，把他們的庭院當成自己的遊樂場所，不過飼主完全不在意，甚至覺得非常有趣，還幫狐狸取名「狐狸淑（Foxy Lady）」，他也經常拍下狐狸們在庭院玩耍的畫面。

而狗發現玩具被搶後的暴怒舉動，也讓不少人笑著說「汪星人：士可殺不可辱，把玩具還來！」、「狐狸也會玩玩具，實在是太可愛了」、「狗狗看到玩具被搶，還在狂搖尾巴，看起來也想一起玩」。