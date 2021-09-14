嘉縣消防局第二大隊新港分隊隊員翁翊凱昨天下午在仁義潭進行潛水訓練時溺水，急救不治死亡，今檢察官相驗，確認死因為溺斃，家屬悲痛萬分，對死因無意見。今天上午消防署副署長李永福、嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海等人前往致意，李永福表示，消防署在因公撫卹的部分盡全力幫忙。

翁章梁到場先跟翁翊凱父親及姊姊致意，翁章梁說，翁翊凱跟他是同村莊的人，家中跟他的跟父執輩很熟，昨天聽到這個消息也嚇一跳，自己本身跟他的伯父有在聯絡，翁的姊姊是社會局的社工曾是他的同事，希望他發揮專業幫助家人走出傷痛。

翁章梁表示，早上有請消防局長呂清海來談訓練問題出在哪裡應該做檢討，未來在做進一步處理，也請消防局針對撫卹從優作計算，但最重要的還是家屬的心情，這對他們來說是很大的痛，希望消防局在家屬部分給他們精神支持。

消防署副署長李永福代表消防署向翁翊凱家人表達哀悼之意。（張亦惠攝）

呂清海表示，U型訓練是人員沿著水面下降到一定深度，往旁邊走後再上升，是為了讓人員適應水深不同的溫度變化跟空間感，水底會安排兩名教官，訓練者跟兩名教練打pass後才能上升，昨天狀況經了解翁翊凱已經跟兩名教練都打過pass，是在上升途中發生意外。至於另一名隊員是覺得自己有過度換氣狀況，跟翁打手勢示意趕快上來，上岸後發現翁沒跟上立即跟教官回報，教官立即清點人數後下水搜尋，從反應到將人救起經歷20分鐘。

呂清海指出，事情發生對家屬真的很抱歉，翁翊凱很優秀、很努力，消防局訓練都照sop進行，未來是否還有什麼環節可以再精進會再做檢討。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，法醫相驗判定翁翊凱是生前溺水死亡，家屬對死因沒有意見，但對搜救過程有意見，今檢察官已針對相關人做初步訊問，會再調查是否有人為疏失，至於是不是能成案，要視調查結果才知道。